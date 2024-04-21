DEM’lilere ‘hakaret’ soruşturması: Bir kişi gözaltına alındı

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Olayın araştırılması için İçişleri Bakanlığı, mülkiye müfettişi görevlendirdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,“DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir” dedi. Yerlikaya, akşam saatlerinde yaptığı ikinci paylaşımında ise hakaret içeren sözler sarf eden U.G. isimli şüphelinin Diyarbakır Emniyeti tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

ÖMER ÇELİK’TEN TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DEM Parti yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medyadan hakarete tepki gösterdi: “Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerine dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz.”

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Sur Belediyesi ise açıklamasında hiçbir yöneticinin hakaret etmediğini, tepki çeken sözlerin sahibinin vatandaş olduğunu belirtti.