Demirel kadar yol yürüdüm

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Eskişehir’deydi. Akşener’i partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Aydın ile Odunpazarı Belediye Başkan adayı Emine Edizgil karşıladı. Seçim otobüsüyle kentte tur atan Akşener, daha sonra Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi’ne geçti. Esnafı ziyaret eden Akşener, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için partisinin adayları Melih Aydın ve Emine Edizgil için oy istedi. Girdiği bir beyaz eşya mağazasında bu zamana kadar sürekli esnafı ziyaret ederek sorunlarını da Meclis’e taşıdığını ifade eden Akşener, “Seçim olduğu için bütün siyasi partiler adaylarına oy istiyor. Sizleri ikna etmek üzere dolaşıyoruz. Ben de genel başkan olarak geldim. Hem Melih Aydın’a hem Emine Edizgil’e oy istemeye geldim.

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EMEKLİLERLE SOHBET ETTİ

Direkt söylemezsiniz, esnafsınız. Ama oylarınızı istiyorum kardeşim. Türkiye’de bu kadar uzun süre bir konuda yol yürüyen iki kişi oldu. Biri rahmetli Süleyman Demirel, biri benim. Yani 3 sene Hakkâri’den Edirne’ye kadar esnaf gezdim. Sizin sesinizi duyurabilmek için” diye konuştu.

Sokakta karşılaştığı bir emekliyle de sohbet eden Akşener, emekli maaşlarını yaklaşık 2 aydır gündeme getirdiğini belirterek, “10 bin lira emekli maaşı alan birisinin geçinmesi mümkün değil. Hele kira veriyorsa hiç mümkün değil. Dolayısıyla bu bayram ikramiyesinin mutlaka 7 bin lira olması gerekir. Sizlere seyyanen 10 bin lira zam yapılması gerekir. En düşük emekli maaşının da en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledik biz” ifadelerini kullandı.