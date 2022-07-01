'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit etti. Suç örtülerinin, demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.



Firmaların, düzenlenen 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Ankara merkezli 29 ilde, eş zamanlı düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda en son 310 olan gözaltı sayısı, bugün itibarıyla 323’e yükseldi.