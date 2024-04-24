Demir çubukla öldüresiye dövmüşlerdi... 6 şüpheli serbest bırakıldı

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Olay, 21 Nisan Pazar günü saat 22.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta gerçekleşti. U.K., O.S. ve M.Y., aralarında tartışma çıkan 7 kişilik grup tarafından tekme- tokat ve demir çubukla darbedildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş kapsamlı soruşturmada yaşları 18'den küçük olan E.Y., E.S., M.E.T. ve A.İ. ile yaşları 18'den büyük olan A.B. ve S.A. olaydan 1 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Öte yandan, İzmir Valiliği'nin 22 Nisan'da olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak üzerinde 21.04.2024 günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 3 şahsın Bornova ilçesinde ikamet ettikleri ve gezmek amaçlı Bostanlı’ya geldikleri, daha sonra yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildikleri anlaşılmıştır. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan saha ve kamera çalışmalarında olayın, suça sürüklenen çocuklar; E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, adı geçen şahıslar 22.04.2024 günü yakalanmıştır. Olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar ile birlikte adli tahkikata devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.