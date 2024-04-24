×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Demir çubukla öldüresiye dövmüşlerdi... 6 şüpheli serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karşıyaka#Asayiş Şube Müdürlüğü
Demir çubukla öldüresiye dövmüşlerdi... 6 şüpheli serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 04:03

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde U.K. (23), O.S. (23) ve M.Y.'yi (22) tekme- tokat dövüp, demir çubukla darbeden ve gözaltına alınan 4'ü 18 yaşından küçük 6 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 21 Nisan Pazar günü saat 22.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta gerçekleşti. U.K., O.S. ve M.Y., aralarında tartışma çıkan 7 kişilik grup tarafından tekme- tokat ve demir çubukla darbedildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş kapsamlı soruşturmada yaşları 18'den küçük olan E.Y., E.S., M.E.T. ve A.İ. ile yaşları 18'den büyük olan A.B. ve S.A. olaydan 1 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Öte yandan, İzmir Valiliği'nin 22 Nisan'da olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak üzerinde 21.04.2024 günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 3 şahsın Bornova ilçesinde ikamet ettikleri ve gezmek amaçlı Bostanlı’ya geldikleri, daha sonra yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildikleri anlaşılmıştır. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan saha ve kamera çalışmalarında olayın, suça sürüklenen çocuklar; E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, adı geçen şahıslar 22.04.2024 günü yakalanmıştır. Olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar ile birlikte adli tahkikata devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Karşıyaka#Asayiş Şube Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!