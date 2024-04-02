DEM Parti'den 'Abdullah Zeydan' açıklaması: Yanlış karardan geri dönülmeli

Haberin Devamı

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van'da tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrıldığı belirtilerek, "Van halkı, Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü DEM Parti’ye kazandırmış, İl Genel Meclisi'nde ise büyük farkla birinci parti haline getirmiştir. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır. Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van'da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır" denildi.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın tüm hukuki prosedürleri tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurduğu, yapılan incelemeler sonucu adaylığının YSK tarafından kabul edildiği ve Van'da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

Haberin Devamı

"Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine 5 dakika, seçime 2 gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur. Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan, Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz."

VAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI