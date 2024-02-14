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DEM Parti Eşbaşkanı Bakırhan: Seçimlerde kilit biziz

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Seçim
DEM Parti Eşbaşkanı Bakırhan: Seçimlerde kilit biziz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili, “Biz seçimde kendi gücümüze de yeterliliğimize de güveniyoruz. Bunu sorgulamak kimsenin haddi değildir” dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan şunları söyledi: “Sadece sanki DEM Parti seçime girecekmiş gibi tartışmalar yürütülüyor. Gerçekten yerel seçimlerde kilit bir konumdayız. Bizim adımıza konuşuyor, bize ayar vermeye çalışıyorlar, bir çizgi belirlemeye çalışıyorlar. DEM Parti’yi oy deposu olarak görenler kulaklarını iyice açsınlar. Söz konusu Kürt sorunu olunca biz herkesle görüşürüz. ‘Yok şununla görüştüler, bununla görüştüler’ gibi tanımlamalar bizi tarif etmiyor. Kürt sorunu seçimlerden önemlidir.”

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Seçim

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