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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu silahla yaralama suçundan gözaltına alındı

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#Sırrı Sakık#Silahla Yaralama#Gözaltı
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu silahla yaralama suçundan gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 19:55

Ankara’da Murat Köylü’yü (56) tabanca ile yaralamaktan aranan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık (39), polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi.

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Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi’nde meydana geldi. Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü’yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık’ı yakalamak için çalışma başlattı. Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Sakık’ın adliyedeki sorgusunun devam ettiği belirtildi. Yaralanan Murat Köylü’nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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#Sırrı Sakık#Silahla Yaralama#Gözaltı

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