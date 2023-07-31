Dehşetle izledik! Tekel bayisinde çifte cinayet... Bir saldırgan daha yakalandı

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Malatyalı olan Erzen Ailesi, Esenyurt ve Haramidere bölgesinde inşaat işleriyle uğraşıyor, aynı zamanda tekel bayisi işletiyordu. Ağrı’nın Tutak ilçesinden Sipki aşiretinin üyesi olan Özerbay Ailesi de aynı bölgede müteahhitlik yapıyordu. Son zamanlarda işlerini iyice büyütmüşlerdi.





İki aile geçen yıl ortak olarak bir inşaat yaptı. Ancak arada anlaşmazlık yaşanınca, Erzen Ailesi’nin en büyük oğlu Mehmet Erzen, Özerbay Ailesi’nden Servet Özerbay’ı bacağından silahla yaraladı. Poliste 49 farklı suç dosyası bulunan Mehmet Erzen cezaevine gönderildi, iki aile arasında husumet başladı.





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Erzen Ailesi’nin işlettiği Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Goldpark tekel bayisi, 3-4 ay önce kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Yapanların Özerbay Ailesi’nin üyesi olduğu konuşuldu. Bunun üzerine iki aile bir araya geldi. Özerbay Ailesi’ne kan parası ödeneceği söylendi. Ancak Özerbay Ailesi, geçmişteki ticari ortaklıktan da 600 bin TL alacaklı olduğunu söylüyordu.





İddialara göre, Erzen Ailesi’nin babası Cantürk Erzen önceki gün sosyal medya hesabından kendisinden para isteyen Özerbaylar’a yönelik “Sıkıysa gelin de alın” mesajı paylaştı. Bunu bir gözdağı olarak gören Tarık Özerbay da sosyal medya hesabından, “Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir” ve “Hak edene hakkını vermek gibi kötü bir huyumuz olduğu doğrudur” mesajlarını yazdı.

LÜKS CİPLE GELİP DÜKKÂNI BASTILAR

Tarık Özerbay önceki gün 00.15 sıralarında yanına oğlu Azat Özerbay, yeğeni Servet Özerbay ve ağabeyi Murat Özerbay’ı alarak lüks cipiyle Cantürk Erzen’in sahibi olduğu tekel bayisine geldi. Bu sırada tekel bayisinde Cantürk Erzen’in oğulları Yunus Emre Erzen (24), Yusuf Erzen (21) ve mahalleden arkadaşları Batuhan Bayındır (20) bulunuyordu. Yunus Emre Erzen kasada oturuyordu, diğerleri de yanındaydı. Tezgâhın arkasına ilk geçen Murat Özerbay oldu. Elini Yunus Emre Erzen’in omuzuna koydu ve “Babanı çağır konuşalım” dedi.





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Bu sırada beyaz gömlek giymiş olan ve belinde tabanca bulunan Tarık Özerbay da tezgâhın arkasına geçti. Bir yandan Yusuf Erzen ve Batuhan Bayındır’ı kollarken, bir yandan da Yunus Emre Erzen’e “Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım” diye sertçe bağırdı. Bu sırada Murat Özerbay halen Yunus Emre Erzen’in omzundan tutuyordu. Erzen kurtulmak için hamle yaptı. Murat Özerbay da tezgâhtan aldığı içki şişesiyle başına vurdu. Erzen de kasanın hemen yanındaki tabancasını çekip Özerbay’ın bacaklarına doğru ateş etti. Murat Özerbay yaralansa da Yunus Emre Erzen’i bırakmadı ve sırtına kırık şişeyi sapladı. Bu sırada Azat Özerbay ve Servet Özerbay da ateş etmesin diye Yunus Emre Erzen’in üzerine çullandı.

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VE HAZİN SONUÇ: İKİ ÖLÜ, BİR YARALI





Silah sesleri üzerine Tarık Özerbay da silahını çekerek Yusuf Erzen ve Batuhan Bayındır’ı vurdu. Bu sırada Azat Özerbay’ın, “Baba ateş ediyor” demesi duyuldu. Tarık Özerbay daha sonra Yunus Emre Erzen’in yanına gelerek peş peşe tetiğe bastı. Yunus Emre Erzen olduğu yere yığılırken, Murat Özerbay elindeki silahı alıp beline koydu. Özerbay Ailesi’nin üyeleri giderken, dükkânın içine doğru da 5-6 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen ve Batuhan Bayındır’ı hastaneye kaldırdı. Ancak Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır çoktan hayatını kaybetmişti. Yusuf Erzen ise tedaviye alındı.

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Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen “20 yıldır bir birimizi tanırız. Neredeyse aynı mahallenin insanlarıyız. Onlar da inşaat işleri yapıyor. Biz de inşaat işi ile uğraşıyoruz. Bunlara 600 bin lira bir borcum vardı. İcraya koymuşlardı. Kimin kime borcu yok bugün. Her esnaf sıkıntıya girer. Bu çocukların öldürülmesi mi gerekiyordu” dedi.

HASTANEDE YAKALANDI





Polis ekipleri çevredeki hastanelerde yaptıkları kontrolde Yunus Emre Erzen tarafından bacağından vurulan Murat Özerbay’ı dün yaralı halde yakaladı. Ancak geldikleri ciple kaçan Tarık Özerbay, oğlu Azat Özerbay ve yeğeni Servet Özerbay halen firari. Murat Özerbay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise her yerde aranıyor. Ekipler, saldırının meydana geldiği tekel bayisinde yaptıkları incelemede ruhsatsız bir tabanca, bir pompalı tüfek ve 50 mermi buldu, incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na götürdü.

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BİR SALDIRGAN DAHA YAKALANDI

Saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö.'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

HUKUKÇULAR NE DİYOR

İŞTİRAK HALİNDE CİNAYET

Avukat İlhami Sayan: “Saldırganlar iştirak halinde cinayetle, yani TCK’nın 37. maddesince suçlanacaklardır. Bu cinayetin planlanarak işlendiği kabul edilirse, ceza yasasının 82. maddesinde düzenlenen nitelikli adam öldürmeden bahsedilebilir ki bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Ancak burada tartışmalı olan konu saldırganların tahrik indiriminden yararlanıp yararlanamayacaklarıdır. Ben tahrikten yararlanamayacakları kanaatindeyim.”

MEŞRU SAVUNMA YOK



Avukat Dilek Yüksel: “Bu olayda meşru savunmadan bahsedilemez. TCK’nın 82-1 maddesi gereğince ‘tasarlayarak insan öldürme’ suçundan yargılanırlar. Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.”

SİLAH RUHSATI ALMAK KOLAY MI?

Silahlarla ilgili işlemler 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı yönetmelikle belirleniyor. Kanuna göre, 21 yaşını geçmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları silah ruhsatı için başvurabiliyor. Taşıma ruhsatı için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu isteniyor. Kanuna göre silah ruhsatı taşıyabilecek meslek mensupları şöyle: “Fahri konsoloslar, basın kartı sahipleri, bankaların genel müdür ve yardımcıları ile bölge müdürleri, pilotlar, cirosu silah ruhsatı almaya yeterli şahıs ve şirketler, arazi sahipleri, sürü sahipleri, müteahhitler, akaryakıt bayileri, 50 sigortalı işçi çalıştıranlar, atış poligonu sahipleri, müzeleri ve anıtları koruyan bekçiler, arıcılık yapanlar, patlayıcı madde depolarını koruyan bekçiler, döviz bürosu sahipleri, avukatlar, noterler, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, eski ve yeni köy muhtarları.” Bu meslekler haricinde, can tehlikesi varsa mülki idare amirinin onayıyla yine taşıma ruhsatı verilebiliyor.