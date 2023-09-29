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Dehşete açılan kapı

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#Ali Yavuz#Medine Yavuz#Gaziantep
Dehşete açılan kapı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:00

Ali Yavuz, evini bastığı boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz’u av tüfeğiyle vurarak öldürdü, çocukları İsa, Berfin ve Veysel Yavuz ile bu sırada orada bulunan komşusu Zeynep Toz’u yaraladı.

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GAZİANTEP’te psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Ali Yavuz (38), önceki gece, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Medine Yavuz’un (35) evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Yavuz, evdeki av tüfeğini alıp eşi ve çocuklarına art arda ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Medine Yavuz yaşamını yitirirken, çocukları İsa (12), Berfin (16) ve Veysel Yavuz (18) ile evde bulunan komşusu Zeynep Toz (33) yaralandı. Dehşet saçtığı evden çıkan Ali Yavuz, yakındaki caminin avlusunda aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla 4 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa ve Veysel Yavuz’un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ali ve Medine Yavuz’un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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#Ali Yavuz#Medine Yavuz#Gaziantep

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