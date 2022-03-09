Dedeye kıyak!

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da canice öldürülmüştü. Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Davanın 24 Ocak 2020 tarihinde yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen sanığın dedesi İsmail Elçi, “Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması diye bir problem var, bu olay her şeyden evvel bizi bu duruma getirmiştir” ifadesini kullandı. Damar Ailesi’nin şikâyeti üzerine, bu ifade nedeniyle Elçi hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

5 CELSEYE KATILMADI

Sanık Elçi yapılan 5 celsenin hiçbirine katılmadı, talimatla ifadesi alındı. Damar Ailesi’nin avukatlarının, sanığın SEGBİS ile dinlenmesi talebi ise sanığın savunmasının talimatla alınmış olması gerekçesiyle reddedildi. Davanın karar duruşması Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 Mart tarihinde görüldü. Duruşmada Damar Ailesi ve avukatları hazır bulundu.

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HATIRASINA HAKARET

Damar Ailesi’nin avukatları, “Yüzyüzelik ilkesi gereği sanığın huzurda dinlenilmesini talep etmiştik, fakat talebimiz reddedildi. Sanığın duruşmadan ve sorgudan kaçınmaya yönelik hareketlerinde ısrarcı olduğunu tekrar ederiz” açıklaması yaptı.

Savcılık duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın müteveffa hakkında söylemiş olduğu sözlerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek mahiyette olduğunu, sanığın üzerine atılı kişinin hatırasına hakaret suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

İNDİRİM VE ERTELEME

Mahkeme, sanık Elçi’yi ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan alt sınırdan, 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme verdiği bu cezayı ‘sanığın geçmişi nedeniyle’ takdir indirimi yaparak, 2 ay 27 gün hapis cezasına düşürdü. Mahkeme, kararda “Sanığa verilen hapis cezasının miktarı, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, mahkememizce sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, olay nedeniyle maddi bir zararın oluşmaması” gerekçesiyle de verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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Kararda, sanık Elçi’nin 5 yıl süreyle denetime tabi tutulacağı, denetim sürecinde yeni bir suç işlenmesi halinde hükmün açıklanacağı uyarısı yapıldı.

TORUNU AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE MÂHKUM

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da katledilmişti. Mahkeme, sanığa “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan” haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapmayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda, “Sanığın maktuleye ayaktayken sırtına yaklaşık 1 metre gibi bir mesafeden 2 el ateş ettiği, yere düştüğünde maktuleyi vücudunun farklı yerlerinden 9’u öldürücü 17 kez bıçakladığı anlaşılmıştır” denildi.