DEAŞ’lı teröristler ‘suşici’ çıktı

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DEAŞ’lı iki terörist geçen pazar günü saat 11.40’ta Büyükdere’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gelmiş, kilisenin duvarına ateş ettikten sonra ayine katılan 52 yaşındaki Tuncer Cihan’ı silahla vurarak öldürmüştü. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganların EL 738FX Polonya plakalı Hyundai otomobille saldırıya geldiklerini belirlenmişti. DEAŞ’lı Rus D.T. ve Tacik A.K. adlı teröristler Başakşehir Güvercintepe’de hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Bahçeköy- Kemerburgaz yolu üzerinden kaçan teröristlerin iki silahı yol kenarında ormanlık alan içinde, otomobil de Beylikdüzü’nde sokakta terk edilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulunmuştu.

SAÇ VE SAKALINI KESMİŞ

Polis ekipleri önceki gün Bahçeköy- Kemerburgaz yolu üzerinde silah araması yaptığı alanda teröristlerin saldırı sırasında giydikleri kıyafetleri de buldu. Bu kıyafetlerle birlikte kaldıkları evin yakınında bulunan kar maskesinin de DNA incelemesine alındı. Rus teröristin saldırının ardından saç ve sakallarını kestiği, saç ve sakallarını çöpe atamadan yakalandığı da belirtildi.

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MİNİBÜSLE DÖNMÜŞLER

Bahçelievler’deki bir Çin restoranında suşi ustası olarak çalıştıkları belirlenen iki teröristin, kaçtıkları aracı plakalarını sökerek Beylikdüzü’nde terk ettikleri, yakalandıkları Güvercintepe’deki hücre evine minibüsle gittikleri de saptandı.