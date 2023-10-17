×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ’ın yöneticisine 17.5 yıl hapis cezası

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Yönetici#Hapis Cezası
DEAŞ’ın yöneticisine 17.5 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

DEAŞ’ın sözde adalet bakanı olduğu ve örgütün en kanlı eylemlerinin talimatını verdiği öne sürülen Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai 17.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

2022’nin ilk aylarında Türkiye’de olduğu tespit edilen Abu Zeyd (Üstad Zeyd) kod isimli Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai İstanbul’da adım adım takip edildi. Sakalını kesip peruk ve gözlük takan Al-Sumaidai polis operasyonuyla yakalandı. 

BM RAPORU: ‘KUREYŞİ’ OLABİLİR

Al-Sumaidai’nin adı BM Güvenlik Konseyi raporlarında da yer aldı. Raporlarda “Kureyşi” kod adıyla tanıtılan yeni liderin Al-Sumaidai olabileceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, DEAŞ silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen sanık İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde son savunmasını yaptı. Al-Sumaidai, “Irak’ta bir elektrik şirketinde yardımcı mühendistim. Aynı zamanda dini eğitimler de aldım ve Türkçe karşılığı ‘Diyanet İşleri’nde gönüllü olarak ücret almadan dersler verdim. 2014’de IŞİD, Musul’u ele geçirdi. Benim bunlarla hiçbir şekilde alakam yoktu” dedi.Mahkeme heyeti Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’yi “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 17.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.               
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Yönetici#Hapis Cezası

BAKMADAN GEÇME!