DEAŞ’ın yöneticisine 17.5 yıl hapis cezası

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2022’nin ilk aylarında Türkiye’de olduğu tespit edilen Abu Zeyd (Üstad Zeyd) kod isimli Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai İstanbul’da adım adım takip edildi. Sakalını kesip peruk ve gözlük takan Al-Sumaidai polis operasyonuyla yakalandı.

BM RAPORU: ‘KUREYŞİ’ OLABİLİR

Al-Sumaidai’nin adı BM Güvenlik Konseyi raporlarında da yer aldı. Raporlarda “Kureyşi” kod adıyla tanıtılan yeni liderin Al-Sumaidai olabileceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, DEAŞ silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen sanık İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde son savunmasını yaptı. Al-Sumaidai, “Irak’ta bir elektrik şirketinde yardımcı mühendistim. Aynı zamanda dini eğitimler de aldım ve Türkçe karşılığı ‘Diyanet İşleri’nde gönüllü olarak ücret almadan dersler verdim. 2014’de IŞİD, Musul’u ele geçirdi. Benim bunlarla hiçbir şekilde alakam yoktu” dedi.Mahkeme heyeti Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’yi “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 17.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

