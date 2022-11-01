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DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı Adana'da yakalandı

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#Adana#DEAŞ#Suriye
DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı Adanada yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 09:55

Suriye'de terör örgütü DEAŞ kamplarında eğitim alıp, sözde istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü saptanan M.S. (25), Adana’da operasyonla yakalandı. M.S.'nin kardeşinin ise örgüte katılanlara ideolojik eğitim verdiği, önceki yıllarda YPG ile girdiği çatışmada öldüğü belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), daha önce Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren M.S.’nin, yasa dışı yollardan ülkeye girdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, M.S.’yi Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. M.S.'nin, örgütün kamplarında eğitim aldıktan sonra sözde istihbaratçı olarak görev yaptığı tespit edildi.

Öte yandan M.S.’nin kardeşinin, DEAŞ’a katılanlara ideolojik eğitim verdiği, önceki yıllarda YPG ile girdiği çatışmada öldüğü belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Adana#DEAŞ#Suriye

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