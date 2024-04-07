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DEAŞ’a Santa MarIa operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#DEAŞ#Santa Maria Kilisesi
DEAŞ’a Santa MarIa operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 07:00

İstanbul’daki Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı düzenleyen DEAŞ’lılarla bağlantılı oldukları tespit edilen 48 kişi gözaltına alındı. İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’ne, 28 Ocak günü pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. 

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-21” operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız” mesajını paylaştı. 

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#Ali Yerlikaya#DEAŞ#Santa Maria Kilisesi

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