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DEAŞ’a çifte operasyon

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#SARIYER#Santa Maria İtalyan Kilisesi#DEAŞ
DEAŞ’a çifte operasyon
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

SARIYER’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yönelik saldırıyla ilgili MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da ortaklaşa düzenlediği operasyonda DEAŞ bağlantılı 17 kişi gözaltına alındı.

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Ortak çalışmada, Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan sözde Horasan vilayetine bağlı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren isimler tespit edildi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli düzenlenen eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.   

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

EMNİYET Genel Müdürlüğü’nün 7 ilde düzenlediği Kafes-35 operasyonlarıyla 34 yabancı uyruklu DEAŞ’lı terörist de yakalandı. DEAŞ’lıların bazıları hakkında kırmızı bülten ve difüzyon (acil yakalama mesajı) bulunduğu ortaya çıktı.

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#SARIYER#Santa Maria İtalyan Kilisesi#DEAŞ

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