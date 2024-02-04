DEAŞ’a çifte operasyon

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Ortak çalışmada, Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan sözde Horasan vilayetine bağlı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren isimler tespit edildi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli düzenlenen eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

EMNİYET Genel Müdürlüğü’nün 7 ilde düzenlediği Kafes-35 operasyonlarıyla 34 yabancı uyruklu DEAŞ’lı terörist de yakalandı. DEAŞ’lıların bazıları hakkında kırmızı bülten ve difüzyon (acil yakalama mesajı) bulunduğu ortaya çıktı.