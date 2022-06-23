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DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda

#Salihe Aydeniz#Dokunulmazlık#Fezleke
DBPli Salihe Aydenizin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi görüşmek üzere toplandı.

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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyon toplantısının başında Aydeniz hakkında beş ayrı dokunulmazlık dosyası olduğunu söyleyerek, bunların kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve fiziki ve sözlü şiddette bulunma konularında olduğunu ifade etti.

Milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın milletvekillerinin şahıslarına tanınmış bir suç işleme özgürlüğü olarak görülemeyeceğini söyleyen Beyazıt, “Dosyalarda yer alan suçlamalar iddia niteliğinde olup, komisyonumuzun görevi de ilgili milletvekilinin suçlu olup olmadığının değerlendirilmesi ve yargılanması değildir. Komisyonumuzun ve kuracağımız hazırlık komisyonunun görevi dosyaları incelemek ve gerekli görülürse yargılamanın önünü açmak ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermek olacaktır" ifadelerini kullandı.

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HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, komisyon görüşmelerinde usul tartışmasına dair söz aldı. Koç, Aydeniz’in dosyalarında soruşturmayla ilgisi olmayan konular olduğunu söyleyerek, usul tartışması açılmasını istedi. Bunun üzerine usul tartışması açıldı.

Görüşmelerin ardından Hazırlık Komisyonu oluşturulması bekleniyor. Hazırlık Komisyonu, Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair rapor hazırlayarak, Karma Komisyona gönderilecek. Daha sonra bu rapor Karma Komisyonda görüşülecek ve Genel Kurula gönderilecek. Aydeniz, Hazırlık Komisyonunda, Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunabilecek ya da bir milletvekili Aydeniz adına savunma yapabilecek.

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#Salihe Aydeniz#Dokunulmazlık#Fezleke

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