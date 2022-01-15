Dayısının döverek öldürdüğü öne sürülen minik Ayşenur toprağa verildi

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Burdur'a bağlı Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan Ayşenur Kazık çarşamba sabahı yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Anneanne Yüksel K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Hızır Tunç Çetinkaya buradaki ifadesinde “Olay gecesi Ayşenur'un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum” dedi.