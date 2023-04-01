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Dayanışmanın güzel yüzü

Güncelleme Tarihi:

#Zorlu PSM#Can Bonomo#Aylin Aslım
Dayanışmanın güzel yüzü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

Ünlü müzisyen ve oyuncular, depremzede öğrenciler yararına düzenlenen “Dayanışma Sahnesi” konserinde bir araya geldi.

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Dasdas, Zorlu PSM ve İhtiyaç Haritası’nın işbirliğiyle düzenlenen “Dayanışma Sahnesi” konseri önceki akşam gerçekleşti. Gecenin açılışını ve kapanışı Antakya Medeniyetler Korosu gerçekleştirdi. Etkinlikte, Adamlar, Athena, Aylin Aslım, Bedük, BEGE, Büyük Ev Ablukada, Boğaziçi Gençlik Korosu, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Korhan Futacı, Mengene, Mert Demir, Mor ve Ötesi, Nova Norda, Özge Fışkın, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam ve Zuhal Olcay sahneye çıktı. Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Hazal Türesan, Melisa Sözen, Mert Fırat, Metin Akdülger, Özge Borak, Pınar Altuğ, Serkan Keskin ve Taner Ölmez’in de aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu da geceye katılarak projeye destek verdi. Gecenin destekçilerinden Mor ve Ötesi “Emek ve dayanışma güzel yüzünü gösterdi” dedi.

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Dayanışmanın güzel yüzü

(solda) Pınar Altuğ - (sağda) Yiğit Özşener

2 BİN 200 ÖĞRENCİYE KAYNAK OLDU

7.5 saat süren ve YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanan konserden elde edilen gelirle deprem bölgesindeki 2 bin 200 öğrenci ve çok daha fazlasına kaynak oluşturulacak. Ayrıca Robotel Derneği işbirliği ile depremden bedensel olarak zarar gören çocuklara destek olunacak.

MELEKLER TAKIMI’YLA SAHNEDE

Buray, Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Maarif Koleji’nin “Melekler Takımı” sporcularının isimlerinin yazıldığı formayla sahneye çıktı. “Mağusa Limanı” türküsünü seslendiren şarkıcı, “Depremde hayatını kaybeden 5O binin üstündeki vatandaşımızı ve doğup büyüdüğüm memleketimin sporcularını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Dayanışmanın güzel yüzü

Buray

ŞEVVAL SAM: “Böyle organizasyonların parçası olmak bana çok iyi geliyor. Özellikle son dönemde hissettiğim o çaresizlik duygusu üzerimde çok büyük bir ağırlık yaratmıştı. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.”

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Dayanışmanın güzel yüzü

MERT FIRAT: “Biz imece kültürüyle büyüyen bir toplumuz. Depremden büyük zarar gördük. Büyük bir afetin içindeyiz. Bu önümüzdeki yıllarda da hatırlamamız gereken bir durum ve daha fazla kaynak yaratmanın yollarını bulmalıyız.”

DUMAN: Solist Kaan Tangöze, “Helal Olsun” ve “Seni Kendime Sakladım” şarkılarını seslendirdi.

Dayanışmanın güzel yüzü

KENAN DOĞULU: “Hepimizin başı sağ olsun. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak için herkes elinden geleni yapacak elbet. Konserde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Dayanışmanın güzel yüzü

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GÖKHAN TÜRKMEN: “Böyle bir durum yüzünden burada olmak üzücü ama desteğiniz paha biçilemez. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.”

Dayanışmanın güzel yüzü

PINAR ALTUĞ: “Herkes ne yapabilirim diye düşünüp yapabildiğini yaptı. Her koltukta bir çocuğun eğitimini tamamlayacağız inşallah.”

YİĞİT ÖZŞENER: “Bu gece ‘bir koltuk bir öğrencinin eğitim desteğine’ diye yola çıktık. Deprem bölgesindeki öğrencilerin online eğitim alabilmesi için bilgisayara ve tablete ihtiyacı var.”

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#Zorlu PSM#Can Bonomo#Aylin Aslım

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