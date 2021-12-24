Dayak 1923'te yasaklandı

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Eğitimciler ise yaşanan olayı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi): Türkiye tüm okullarında 1923’te dayağı, 2005’te de tokat, cimcik gibi diğer bütün fiziksel cezaları yasaklayarak çıkardı. Okullarda öğretmen vasfı taşıyan kişinin hiçbir şekilde el kaldırmaması, şiddet göstermemesi gerekir.

Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi): Siyasetçilerin tutumundan tutun, her kademedeki yetişkinlerin çocuklar üzerindeki etkisi çok oluyor. Yetişkinler ve eğitimciler olarak şiddeti dışlayan, taviz vermeyen bir tutumu ne kadar benimseyerek bu tip olaylarda ortadan kalkacaktır. Kameraların kaydetmediği birçok yerde bunların yaşandığını söyleyebiliriz. Bu kültürel bir sorunumuz.

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Öğretmen şiddeti kabul edilebilir bir şey değil. Öğrenci sorumluluklarını yerine getirmemiş ya da hatalı olabilir ancak çözümünün şiddet olmayacağı aşikâr. Bununla birlikte belki atanan öğretmenlerin de psikolojik sağlamlığı geliştirilebilir. Öğretmenleri sadece sınavla değil psikolojisini göz önüne alarak atamak daha sağlıklı olabilir.

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TEPKİLER BÜYÜYOR

Yaşanan olayın ardından öğretmenin görevden alınmasını, cezalandırılmasını talep eden paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Şahan Gökbakar, Pelin Batu gibi ünlülerin yanı sıra birçok eğitimci de yaşanan olayı eleştiren paylaşımlar yaptı. İşte onlardan birkaçı:

Şahan Gökbakar @sgokbakar

10 yaşında bir çocuğu sınıftan çıkarıp, evire çevire döven aşağılık zavallı! Sana “öğretmen” demek yanlış olur. Zira öğretmek için önce bilmek gerekir. Ama sen daha nasıl insan olunacağını bilmiyorsun. Allah evlatlarımızı korusun, hep iyilerle karşılaştırsın...

Pelin Batu @pelinbatutr

Bu ülke şiddeti olağanlaştıran, cinayeti meşrulaştıran, kadın, çocuk, hayvan, doğa haklarını günbegün ihlal edip serbest bırakılan korkunç kişileri ve onların koruyucularını nasıl durduracak? #AliRızaYTutuklansın

Aylin Fidan @nilyada

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İlk kapıyı açıp “Ha tamam her şey normal” diye sınıfa geri dönen öğretmen... Gerçekten kriz anlarında insanların şokla verdiği tepkilere bilenmek istemiyorum ama çok zor tutuyorum kendimi. Sarılı kadın adama tekme atacak sandım mesela. Eli ayağı saldı kadının sonda sinirden.