Darıca Hizmet Kompleksi açıldı

Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliği ile Darıca’ya önemli bir yatırım kazandırıldı. Toplam inşaat alanı 3 bin 615 metrekare olan Darıca Hizmet Kompleksi için görkemli bir temel açılış töreni düzenlendi. Darıca’ya önemli bir değer katacak ve büyük bir eksikliği giderecek Hizmet Kompleksi’nin açılış törenine TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sanayici ve işadamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇİLER: “DARICA’YI PİLOT BÖLGE SEÇTİK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan açılış töreninde ilk olarak GTO Başkanı Nail Çiler konuşma yaptı ve Darıca’ya önemli bir eser kazandıracakları için mutlu olduklarını ifade etti.

Darıca Belediyesi ile işbirliği içinde güzel bir hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Çiler, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a desteği için teşekkür ederek “Bizler için çok önemi ve anlamı olan bir kompleksi Darıca’ya ve bölgemize kazandırdık. Burada bir günde 120 bin kişiye yemek çıkarabilecek mobil aşevimiz var. Ayrıca günde 5 bin kişiye yemek ulaştıracak ayrı bir mobil aş evimiz var. Ayrıca deprem aracımız var. Amacımız bu bölgeye hizmet etmek. Burada taziye evi aşevi var. Sağolsun paydaşımız, ortağımız Darıca Belediyesi burada 365 gün aşevinde ihtiyaç sahiplerine yemek verecek. Buraya sürekli kan alım merkezi açıyoruz. Darıca Belediyesi proje çizdiriyor, 650 metrekarelik halk kütüphanesi kazandırıyoruz. Eğitim ve konferans salonları olacak. Değerli başkanımızla Darıca’yı pilot bölge seçtik, her mahallemizde afet gönüllüleri kuracağız. Bütün bunları işbirliği içinde yapıyoruz. Bize destek olan Darıca Belediyesi’ne ve değerli başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU: “DARICA’YA HAYIRLI OLSUN”

Daha sonra kürsüye çıkan ve söz alan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, GTO ve Darıca Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek projenin hayırlı olmasını diledi. Hisarcıklıoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de marka olan şehirlere baktığımızda hep arkasında bir başarı hikayesi görürsünüz. Biz de güzel bir söz vardır. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. İşte burada bu var. Burada herkes birlikte hareket ediyor. Birlikte hareket edince de ortaya güzel eserler çıkıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yeni tesisimiz Darıca’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BIYIK: “7’DEN 77’YE HERKESE HİTAP EDECEK”

İlçeye kazandırılacak proje için GTO Başkanı Nail Çiler’e teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İçerisinde gerçekten her metrekaresinde insan olan, insana dokunan muhteşem bir proje gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın menfaatiyle, güzel işlerde kullanılmasını rabbimden niyaz ediyorum. Alt katlarında büyük bir aşevimiz var, yemekhanemiz var. Burası aynı zamanda taziye salonu olarak da kullanılabilecek bir alan. Alt katlarda AFAD kurtarma merkezimizin bir araç deposunun olduğu bir bölge. Engellilerimiz için bir yaşam merkezimiz var, bir sosyal marketimiz var. İçerisinde her gün kan almaya müsait bir Kızılay hizmet binası ve çok muhteşem bir kütüphane, kitap kafe gibi bir konsepti içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda da 270 kişilik bir konferans salonuyla beraber bir kompleksi hizmete açıyoruz. Ticaret erbaplarıyla, sanayicilerle, hayırseverlerle, yatırımcılarla ortaklaşa yaptığımız işlerin bir bereketi olduğu kanaatindeyim. Bu proje de onlardan bir tanesi. Aşevlerimizle, sosyal marketimizle, engelliler yaşam alanımızla, kütüphanemizle, konferans salonumuzla, Kızılay hizmet binamızla ne yaş farkı gözetiyor ne de fakir, zengin gözetiyor. Her kesime hizmet edecek bir komplekse dönüştü" dedi.

BÜYÜKAKIN: “BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”

Her işin merkezine insanı koyma özen gösterdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bir olunca, birlik olunca ortaya güzel işler çıkıyor. Eskiler birlikten kuvvet doğar diye söylemişler. Bunun en güzel örneği bu tesis. Kocaeli’de tam da istediğimiz şey bu birlikteliği sağlamak. Ben bu anlamda hem Gebze Ticaret Odası’nı hem de Darıca Belediyemizi tebrik ediyor ve herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Şeyh Edebali insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor ya işte belediyeler de odalar da aslında herkes insan için çalışıyor. İçinde insan olmayan hiçbir teşkilattan hayır gelmez. Aslında insan odaklı olmayan, merkezine insanı koymayan ticaretten de hayır gelmez. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla mutlu şehir Kocaeli dedik.” diye konuştu.

YAMAN: “TÜRKİYE, ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL”

Açılış töreninde son olarak konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da projenin hayırlı olmasını diledi. Yaman, “Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye çok büyüdü ve gelişti. Kocaeli de Türkiye’de en hızı gelişen ve büyüyen illerin başında geliyor. Her şeyi birlikte başarıyoruz. Bu tesis de birlikteliğin en güzel örneklerinden biri. İki kurumumuzu da tebrik ediyor, Darıca’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Darıca Hizmet Kompleksi’nin açılış kurdelesi kesilirken davetliler kompleksin içini gezerek bilgi aldılar. Törenin ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile GTO Başkanı Nail Çiler, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.