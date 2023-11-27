‘Daltonlar’ çetesine Red Kit operasyonu

Haberin Devamı

Kendilerini 'Daltonlar' olarak tanıtan çeteye mensup üyelerin para karşılığında il dışından Kütahya'ya geldiğini belirleyen ekipler, tahsilat ve tetikçilik yaptığı tespit edilen O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A.'nın yakalanması için Kütahya'nın yanı sıra İstanbul'daki farklı adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. KOM, Asayiş ve İstihbarat şubelerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 'Red Kit' adı verilen operasyonda şüphelilerden 6'sı Kütahya'da, 4'ü İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEDE YAKALANDI

Polis, şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada etrafta gezinen bir kişiyi fark etti. Bir süre izlenen şüpheli, adliyenin çay ocağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin dosya kapsamında aranan H.B. olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Öte yandan örgüt üyesi olduğu belirlenen Bektaş Ç. ile Kamil A.'nın bir termal otelde olduğu bilgisine ulaşan polis, şüphelileri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, toplantı yapmak için otelde buluştuğu belirtildi.