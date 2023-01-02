Cumhuriyet’in 100. yılı... Hoşgeldin 2023! Meydanlar umutla doldu

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Yeni yıla İstanbul Taksim Meydanı’na girenler polis tarafından üst aramasından geçirilirken, meydandaki kutlamalara yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kutlamalarda olumsuzluk yaşanmaması için üst düzey güvenlik tedbirleri aldı.

Taksim Meydanı’na konuşlandırılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) mobil aracı ile 10 binden fazla kameradan alınan görüntüler canlı olarak izlendi. Araçta bulunan 12 kişilik ekip, olumsuz bir durumda sahadaki ekiplere bilgi vererek müdahale etmelerini sağladı. Taksim ve kutlama yapılan diğer yerlerde de polis dronları havadaydı ve bu dronlardan alınan görüntüler de anlık olarak izlendi.

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GALATA’DA RENKLİ ŞOV

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul Boğazı’nda farklı noktalarda yapılan hava fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Galata Kulesi’nde yeni yıl için video mapping gösterisi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan gösteride ‘Mutlu Yıllar, hoş geldin 2023’ yazısı yer aldı, sonunda da kuleye Türk bayrağı yansıtıldı.

KÖPRÜDE KARŞILADILAR

Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde girenler boğazda gerçekleşen kutlamalar ve havai fişek gösterilerini köprüden takip etti. Beşiktaş yönünden köprüye gelen onlarca kişinin araçlarını durdurup manzarayı fotoğrafladığı ve kutlamaları izlediği görüldü.

EKSİ 7 DERECEDE MEŞALELERLE

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken’i tercih eden tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü soğukta, gökyüzünü aydınlatan havai fişek eşliğinde meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

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EDİRNE'DEN VAN'A TURİSTLERLE KUTLANDI

ANTALYA: Yaz- Kış denize girenler grubu, 2023’ü de Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posteriyle denize giren grup üyeleri, hava sıcaklığının 11, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceyi gösterdiği kentte denizin keyfini doyasıya sürdü.

BODRUM: Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen ve 5 gün süren yılbaşı partisinde yeni yıl akşamı konser heyecanı vardı. Belediye Meydanı’nı dolduran binlerce kişi, Teoman’ın şarkılarıyla coştu. Yerli ve yabancı turistler hep birlikte 10’dan geriye sayarak 2023’ye coşkuyla girdi.

EDİRNE: Eğlence mekânlarında Türk vatandaşların yanı sıra Bulgar turistler de vardı. Bulgar turistler, Türk oyun havaları eşliğinde bol bol dans ederken, caddelerde de eğlenceli görüntüler yaşandı. Keşan ilçesinde ise açık hava partisi düzenlendi.

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ESKİŞEHİR: İsmet İnönü Caddesi’nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yeni yıla soğuk havaya rağmen meşale yakıp eğlenerek girdi. Yeni yılın ilk anlarında Porsuk Çayı üzerinden onlarca havai fişek atıldı.

KAPADOKYA: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekânlar volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Yerli ve yabancı turistler, gece boyu havai fişek gösterileriyle eğlendi.

VAN: Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van’ı tercih eden İranlı turistler, yılbaşı programı için de yine kenti seçti. İran sınırındaki Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan son bir hafta içinde 20 bine yakın İranlı giriş yaptı. (DHA)