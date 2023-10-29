×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında oğlunu vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Polis#Osmangazi
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında oğlunu vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 17:20

Bursa'da 100. yıl cumhuriyet bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B., tabancasındaki son mermiyi düşürmeye çalışırken oğlu Furkan B.’yi (21) boynundan vurdu.

Haberin Devamı

Olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B., iddiaya göre son mermiyi düşürmek için tabancasını yere doğrultup tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi yerden sekerek, bankta oturan oğlu Furkan B.'nin boynunu sıyırdı. Çevredekilerin özel araçla kaldırdığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Furkan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşar B. gözaltına alındı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Polis#Osmangazi

BAKMADAN GEÇME!