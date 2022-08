Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'hodri meydan' dedi ve ekledi: Yunan’ın dün olduğu gibi bugün de yüreği yetmez!

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Büyük Taarruzun 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’a geldi. İlk olarak taarruzun son planlarının yapıldığı Atatürk Evi’ni ziyaret eden Oktay, ardından çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grupla birlikte meşaleler eşliğinde kutlamanın yapılacağı Şuhut Şehir Stadı'na geçti. Burada gerçekleştirilen törende konuşan Oktay, Anadolu’nun bağrına saplanmak istenen hançeri söküp atan şehrin Afyonkarahisar olduğunu söyledi. Oktay, “Coğrafyamız Birinci Dünya Savaşı'nda büyük acılar yaşamış ancak milletimiz, kendi geleceğini tayin etmeyi başarmıştır. O zorlu günlerde milletin önünde iki seçenek vardı; ya zillete teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke, yılmaz evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı. İşgallere karşı başlatılan Kuvay-ı Milliye hareketi; dünyanın şaşkınlıkla, düşmanlarımızın öfkeyle, dostlarımızın ise ümitle takip ettiği destansı bir mücadele ortaya koymuştur. Soğuk Afyon gecesinin sessizliğini Mustafa Kemal Atatürk’ün kendinden ve ordusundan emin sesi bozdu” dedi.

20 yıldır kalkınma yolunda gizli-açık engelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli mücadeledeki o ruhla aşıldığını kaydeden Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Sınırlarımızı kuşatmak için kurdukları senaryoları, milletimize biçmeye çalıştıkları kefeni, Büyük Taarruz 'daki kararlılıkla parçaladık. Karşılaştığımız çifte standartları, hak bilmez hukuk tanımazlıkları ve nice yaptırım tehdidini; birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güçle yıkıp geçtik. 15 Temmuz’da maskeleri düşen hainleri aynı cesaretle geri püskürttük. Maruz kaldığımız saldırı ve badireler mücadele azmimizi milletçe daha da perçinledi. Üstesinden geldiğimiz her bir engel, kendimize duyduğumuz güveni daha da güçlendirdi. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle aştığımız tepeler, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı. Bugün dünden çok daha gür bir sedayla, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlara; ‘hodri meydan’ diyoruz.”Konuşmasından Yunanistan ’a da net bir mesaj veren Oktay, “Büyük zaferin 100’üncü yılında böyle güçlü bir Türkiye varken şu anda bölgede ve Mavi Vatan'da türlü aymazlıklarla kaçak dövüşenler aynı cesareti gösterebilir mi? Yunan’ın dün olduğu gibi bugün de yüreği yetmez! Türkiye’nin demokrasisine, istikrarına, bölgesel çıkarlarına göz dikenler bunun dönüp kendilerine vereceği zararın farkında mı? İçerdeki ve dışardaki bedhahları istiklal mücadelesinde olduğu gibi yine denizlere dökeriz! Medeniyet derinliğine sahip olmayanların hafızaları sınırlı olabilir. Ama biz binlerce yıllık devlet geleneğimizde dün nerede olduğumuzu, bugün nerede durduğumuzu, yarın nereyi hedeflediğimizi gayet iyi biliyoruz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödediğimiz bedelleri de unutmuş değiliz” dedi.Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara’da İstiklal Harbi’ni yürütürken manda peşinde koşanları da unutmadıklarını ve bugün de kimin neye güvenirse güvensin kazananın yine Türk milleti olacağını söyleyen Oktay, “Ordularımız düşmana karşı cephede mücadele verirken arkada yağmacılık peşinde koşanları tarih kara sayfalarına yazmıştır. Nihayetinde ne mandacılar ne yağmacılar kazanabilmiş, kazanan milletimizin istiklal mücadelesi olmuştur. Bugün de kim nerede saf tutarsa tutsun, kime neye güvenirse güvensin kazanan milletimiz olacaktır, milletimizle birlikte bu mücadeleyi yürütenler olacaktır. Bugün de inandığımız yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız ve asla mücadeleden kaçmayız. İstiklalimiz ve istikbalimiz için önümüze çıkan bentleri, 100 yıl önce burada nasılsa, kükremiş bir sel gibi çiğneyip geçmekten geri durmayız. Arkamızda 85 milyon vatandaşımızın gücü, 100 milyonlarca kardeşimizin duası, binlerce yılık bir tarihi geçmiş var.Konuşmasından daha sonra yerli ve milli sanayi alanında yaşanan gelişmelere değinen Oktay, sözlerini şöyle sonlandırdı:“Garbın afakını çelik zırhlı duvarlar dahi sarsa bugün hem iman dolu göğsümüz hem de yerli milli teknolojilerle donattığımız bağımsız üretim kabiliyetimiz var. MİLGEM gemilerimiz ve denizaltılarımızdan İHA, SİHA ve insansız kara araçlarına; havada karada denizde, milli güvenliğini milli teçhizatıyla sağlayabilen bir Türkiye var bugün. Kendi uydusunu üretme kapasitesine sahip, Türkiye’nin otomobili TOGG’ için gün sayan, ihracatta rekorlara tarımda yüksek rekolteye koşan bir Türkiye’den söz ediyoruz”

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile protokol üyelerinin de katıldığı tören İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçılarının sunduğu gösterinin ardından sona erdi.