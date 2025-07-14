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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz#FETÖ#Suikast
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 16:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izlere 9 yıldır hiç dokunulmadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda 9 yıldır darbecilerin yaşattıklarını göstermek için onarılmıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

Saldırının izlerini barındıran ve o günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

TEMİZLİK DAHİL YAPILMIYOR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

Kurşunlanmış kapı kilitleri, kapılar, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalarda darbecilerin hain saldırısının boyutları görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

Suikast timinin saldırısı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi dikkatleri çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki bölümdeki yerde seccadelerin serili olması, toplantı masasındaki dağınık dosyalar, suikast timine karşı güvenlik güçlerinin kahramanca karşı koyduğu oteldeki bir başka ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi bu otelde konaklıyordu | FETÖ saldırısının izlerine hala dokunulmadı

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#15 Temmuz#FETÖ#Suikast

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