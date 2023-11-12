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Çorum'da pompalı tüfekle bir evi kurşunlandı

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#Çorum#Pompalı Tüfek#Ev
Çorumda pompalı tüfekle bir evi kurşunlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 09:15

Çorum'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir ev pompalı tüfek ile kurşunlandı.

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Olay, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir evi pompalı tüfek ile kurşunlayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği evlerin camı zarar gördü.

Polis ekipleri kurşunlama olayına karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#Çorum#Pompalı Tüfek#Ev

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