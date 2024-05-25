Çorum böyle yaşatıyor

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Türkiye’de yıllardır sokak hayvanı sorunu yaşanıyor. Yeterli bakımı alamayan sokak dostlarının sayıları her geçen gün artıyor. Bu da konunun hızlıca ve tüm ülke genelinde kanunen ele alınmasını zorunlu hale getirdi. Ancak konunun gündeme geliş şekli tartışmaları alevlendirdi. Çünkü hazırlanan yasa teklifinde sokak canlarını uyutma da gündeme taşındı.

ALTI AYDA HIZLI KISIRLAŞTIRMA

Oysa hayvanseverler 6 aylık hızlı kısırlaştırma ile sorunun büyük oranda çözüleceğine dikkat çekerken, Türkiye’de sokak hayvanları sorununun çözümü için önemli bir adım ise Çorum Belediyesi’nden geldi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Sokak hayvanlarıyla ilgili olarak vicdan ve merhamet eksenli bir yaklaşımımız var. Bu sorunu topyekun ele almak gerekiyor. Onun için ‘Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği’ diye bir birlik kurduk. Bu birliğin başkanı vali. Bütün ilçe belediyelerini de kapsıyor. Cumhurbaşkanımız, birliği onayladı. Kısırlaştırmalara önem verdik. Birliğin geliri de bir önceki yılın kesin hesabındaki belediye gelirlerinin binde beşi.

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DOĞAL YAŞAM ALANLARI

Tabii mevcut yasa, şu anda ‘yakala, kısırlaştır, hastaysa bak, sonra aldığın yere bırak’ diyor. Biz de mevzuata uygun hareket ediyoruz. Ama ilaveten bu birlik şöyle bir proje yaptı. Çorum il sınırlarını dört bölgeye ayırdık. Bu dört bölgede doğal yaşam alanları oluşturmak üzere bir proje ürettik. Mesela merkezde bir ormanlık alanımız var. Etrafını çevirip, orada birlik personelinin yapacağı beslenme odakları, su odakları, köpek kulübeleri, veteriner hizmetleri vereceğimiz yerler yapılacak. Bu kez sokak dostlarımızı alacağız, kısırlaştıracağız ama sokağa bırakmayacağız.

HAYVANSEVERLER DE DAHİL

Buralar doğal yaşam alanları ama şehir merkezine yakın noktalar olacak. Hayvanseverler tabii bu konuda çok hassas. Onları da çalışmamıza dahil ediyoruz. Besledikleri hayvanlar için orada özel yerler yapacağız. Onların da içleri rahat etmeli. Yıllardır büyük bir özveri ile bu hayvanlara bakıyorlar. Bu nedenle hayvanseverlerin de bu duygusunun karşılık bulması lazım.”

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HAYVAN HASTANESİ









“Sokak canları için bir de hayvan hastanesi kurduk. Bu hastane sağlık sorunu yaşayan patili dostları sağlığına kavuşturacak. Son teknoloji olması için yeni cihazlarla donatıyoruz. Burada, ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları ve muayene odaları bulunuyor.”

KEDİ VİLLASI









“Güzel bir kedi evi yaptık. Hatta kedi villa diyebiliriz. Sokak kedilerini oraya götürüyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Kedi sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza kedilerimizi emanet ediyoruz. Sahiplenilmeyen kedilerimiz büyük bir alanımız var, istediklerinde dışarı çıkıyorlar. İstediklerinde gelip villalarında kalıyorlar.”

HULK MAMA

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“Belediye olarak vatandaşa ucuz et sunabilmek için Halket tesisler kurduk. Bu tesislerde insanların tüketemediği et atıkları ve kemiklerden hayvan maması üretiyoruz. Adını da ‘Hulk mama’ koyduk. Mamalar oluşturulan besleme alanlarında kullanılacak.”

HOPA’DA DA GÜZEL ÇALIŞMA

Artvin’de Hopa Belediyesi sokakta yaşayan köpeklerin kısırlaştırılacağı, köpeklere küpe ve çip takılacağı, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin yapılacağı “Güvenli Sokaklar, Sağlıklı Hayvanlar” projesini duyurdu. Konuyla ilgili ilçe genelinde bir yol haritası belirlendi. Veteriner hekimler, hayvan hakları savunucuları ve gönüllülerle bir araya gelindi. Sokak hayvanlarından tedirgin olan kişilerin şikayetleri dinlendi. Hopa barınağı kısırlaştırma açısından daha uygun bir hale getirildi. 26 Mayıs’ta kısırlaştırma çalışmalarına başlanacak. Bu işlemleri gönüllü veterinerler yapacak. Böylece sokak köpeklerinin sayıları sabit tutulacak. Kısırlaştırılan sokak köpeklerinin küpe ve mikroçip ile işaretlenmesine ilişkin çalışmalar da yürütülüyor. Sonrasında da yine sokakta beslenen sokak hayvanlarının beslenme alanları, köpeklerin sahiplendirilmesi, sahiplendirilme sürecinin takibi ve özellikle çocukların sokak hayvanlarıyla ilişkisine dair eğitim çalışmaları yürütülecek.