Çok izleyicili bir şiddet hikayesi

MANİSA’nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman (37), birlikte yaşarken bir süre önce ayrıldığı Sudenaz A.’ya (19) cadde ortasında tartışırken yumruk attı. Yere düşen genç kadını yumruklamaya ve tekmelemeye devam eden Akman, daha sonra eline geçirdiği demir fırça sapıyla acımasızca defalarca vurdu.

Aldığı sert darbelerle acı içinde kalan genç kadın çığlıklar atarken, o anlara şahit olan çiftin 3 yaşındaki oğlu da ağlamaya başladı. Çevredekiler Akman’ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi. Çevredekilerden bazılarının bu sırada oturduğu yerden bile kalkmadığı, isyan ettiren şiddeti umarsızca izlediği görüldü. Tüm bu anlar bir kişi tarafından çekilen cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞLI BİR ADAM DAYANAMADI

Olayın görüntülere yansımayan bölümünde ise dayakçıya müdahale olduğu ortaya çıktı. Bir süre sonra çevredeki yaşlı bir kişi, kayıtsız kalmayarak nihayet Akman’a müdahale etti. Bu sırada esnaf da bu kişiye destek verip genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman’ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman’ı kurtardı. Gözaltına alınan Yılmaz Akman polis nezaretinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan Sudenaz A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

HAMİLE OLDUĞUNU BİLE BİLE DÖVMÜŞ

TÜRKİYE’yi ayağa kaldıran Manisa’daki olayda Yılmaz Akman, Sudenaz’ı hamile olduğunu bile bile öldüresiyle dövmüş.

Soruşturma dosyasına göre Yılmaz Akman (37), Sudenaz’ı (19) çarşının ortasında, herkesin içinde öldüresiye dövdü. Sudenaz’ın şikâyeti üzerine de 17 Ağustos’ta tutuklandı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olay, Türkiye’nin de gündemine düştü. Hürriyet, iki tarafın ifadelerine ulaştı.

HAMİLE OLDUĞUNU BİLİYORDUM

Suçunu inkâr etmeyen ve suçlamayı kabul eden Yılmaz Akman’ın ifadesi şöyle: “Sudenaz dini nikâhlı eşim. Uzun zamandır ayrı yaşıyoruz. O gün kardeşimle onu alıp köye götürecektik. Sudenaz arabadan indi. ‘Beni kurtarın’ diye bağırınca ben de orada yumruk atmaya başladım. Birinin elinden bir sopa alıp dövmeye devam ettim. Hamile olduğunu da 3-4 gün önce öğrenmiştim.” Sudenaz’ın ifadesi: “Çocuğumla çarşıdaydım. Yılmaz beni aradı, köye götürmek istediğini söyledi. Başta gelmek istemediğimi söyledim. Sonra beni ikna etti. Abisinin arabasına bindim. Sonra vazgeçtim ve çarşıda arabadan indim. Yaya olarak çarşıda yürürken arkadan gelip bana hakaret etmeye başladı. Ben de ‘Beni kurtarın’ diye bağırdım. Bana yumruk atmaya başladı. Çevredekilere ‘Hamileyim, beni kurtarın’ diye bağırmaya başlayınca bu sefer de sopayla beni darp etmeye başladı. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim.”

KORUMA KARARI ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Konu ile ilgili Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada Sudenaz A. için koruma kararı alındığı duyuruldu.

BENİ HEP DÖVDÜ

- Sudenaz A. yaşadıklarını Gerçek Gündem’e anlatırken 14 yaşından beri zanlıdan dayak yediğini, daha önce birçok kez şikâyette bulunmasına rağmen dikkate alınmadığını söyledi:“Beni halamlar ve babaannem büyüttü. Annesiz büyüdüğüm için ona tutundum. Olay günü de beni döverken o kadar kişi oturup izlemiş. Gülenler bile olmuş. Hamileyim ve kanamam da oldu. Kafam şiş ve 3 tane zımba var şu an. O an benim için tarif edilemez. Benim yüzümde onun dayaklarından kaynaklanan bir sürü iz var. Kaşımı yardı, burnumu kırdı. Ben artık yüzümde yeni darbe olmasın diye çocuğun yanında yüzümü de korumaya çalıştım o an. Babaannemin desteğiyle hayatta kalıyorum şu an. Cezaevinden çıkar ve bize bir şey yapar diye korkuyorum.”