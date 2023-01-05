CNN TÜRK petrol bölgesine girdi... Gabar'dan haber var: Büyük bir müjde daha vermeye hazırlanıyoruz

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Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma yaptı. Çalışmalar sonrası 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adı ile faaliyete alındı. TPAO, 6 noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. 5 kuyunun faaliyete alındığı tesiste kuyularda günlük 5 bin 300 varil petrol çıkartılıyor. 2 kuyunun daha faaliyete girmesi ile günlük üretimin 10 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrol, Türkiye'de üretilen petrolün yüzde 25'ini karşılayacak rezerve sahip. Gabar'ın yanı sıra Cudi Dağı, Besta, Bestler-Dereler ile Kato Dağı'nda sismik çalışmalar sürüyor.

30 metre uzunluğundaki borularla binlerce metre derinde sondaj yapılıyor. Sondaj çalışması bittikten sonra kuyulardan petrol çıkarılıyor.

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CNN TÜRK EKİBİ Gabar'DA



CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Ahmet Akpolat ve Halil Kahraman Türkiye'nin konuştuğu ve merakla takip ettiği Gabar'da, petrol sahasına girdi.



Petrol emekçilerine iyi bakıldığını aktaran Fulya Öztürk, "Bu sahada faaliyet hiç durmuyor. Konteynerlar ofis ve yatak olarak kullanılıyor. Saat 12:00'da vardiya değişimi yapıldı. İşi biten personel istirahate geçti. Bize de 4 numaralı konteyner verildi. Oda son derece güzel ve geniş bir oda. Televizyon, klima, masa ve ısıtıcı var. Tüm personelin kaldığı odalar standart." dedi.



YENİ MÜJDE YOLDA



TPAO Arama Bölge Sorumlusu Tuğba Özdağan, Gabar'da petrolün sürecini anlattı. Özdağan, "Aramacılık sabır isteyen bir süreçtir. Bunun altyapısını oluşturmak yılları alıyor. Buradan uydu görüntüleriyle birlikte yerin altını modelledik ilk önce. Sınırın öte tarafında Irak'ta ekonomik üretimler var. Bu yüzden buradaki çalışmalara önem vermiştik. Kendi topraklarımızda da bunun devamı olduğu. Bu keşfin bir parçası olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Size büyük bir müjde daha vermeye hazırlanıyoruz.