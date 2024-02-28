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Cinnet getiren çocuk, bıçakladığı adamın arabasını yaktı

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#Beylikdüzü#Otomobil#İtfaiye
Cinnet getiren çocuk, bıçakladığı adamın arabasını yaktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 17:55

Beylikdüzü'nde 14 yaşındaki yabancı uyruklu Hosen J., annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Nadir E.'nin otomobilini yaktı. Olayın ardından Hosen J. gözaltına alındı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Hosen J., eve geldiğinde Nadir E.'nin evde olduğunu gördü. Hosen j.'nin tepki göstermesi üzerine annesi Rehap A. ile Nadir E. evden kaçtı. Öfkesine hakim olamayan Hosen J., Nadir E.'ye ait 34 MD 1227 plakalı otomobili önce taşladı. Ardından da ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Hosen J. ise gözaltına alındı.

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#Beylikdüzü#Otomobil#İtfaiye

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