Cinayet nöbeti! 3 saat Kelebekler Vadisi’nde beklemiş

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7 aylık hamile Semra Aysal (33), 19 Haziran 2018’de eşi Hakan Aysal (41) ile gezmeye gittiği Muğla’nın Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal’ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından genç kadının cenazesi, İstanbul’da toprağa verildi. Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı kasım ayında gözaltına alınıp tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hakan Aysal, geçen 15 Şubat’taki duruşmada oyçokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Abdulkadir Ungan ise ‘sanığın beraatı’ yönünde şerh koydu. Sanığa verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı.

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DÖNÜŞ BİLETİ DETAYI

Gerekçeli kararda; Hakan Aysal’ın, sigortadan tazminat alabilmek için evlenmeden yaklaşık 2 ay önce Semra Aysal adına bilgisi ve rızası dışında lehtar olarak yalnızca kendisinin belirlendiği, 1 yıllık ferdi hayat sigortası yaptırdığı aktarıldı. Hakan Aysal’ın sigorta bitim tarihinden 2 ay önce tatil için bulundukları Kuşadası’ndan eşi Semra Aysal’ı ağabeyiyle bayramlaşma bahanesiyle Fethiye’ye götürdüğü, burada tehlike arz eden, kaza süsü verilebilecek bir yapısını olduğunu düşündüğü Kelebekler Vadisi seyir terasına çıkardığı vurgulandı. Kendisini suçtan korumak için olay akşamı Kocaeli Gebze’ye dönüş bileti aldığına dikkat çekilen Hakan Aysal’ın eşini burada 3 saat kadar oyalayıp ortalığın tenhalaşmasını beklediği, öldürme eylemine karar verdikten sonra bu fikrini gerçekleştirdiği de gerekçeli kararda belirtildi.

PLAN YAPIP TASARLADI

Kararda aradan zaman geçmesine rağmen sanığın soğukkanlılığını koruduğu, plan yapıp tasarlayarak eşini kayalıklardan ittiği belirtildi.