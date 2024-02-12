Cinayet gibi kaza... Alkollü sürücü emniyet şeridine daldı: 1 ölü 2 yaralı

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BURSA Osmangazi’de önceki gece 23.30 sıralarında16 CRK 46 plakalı otomobilin lastiği patladı. Otomobildeki Emir Faruk Ağa (25), Serhat Kaplan ve Sinan Atahan, aracı emniyet şeridine çekip reflektör koyarak lastiği değiştirmek istedi. Ağa da seyir halindeki araçları olası bir kazaya karşı uyarmak için cep telefonunun ışığını açarak aracın başında bekledi.

Bu sırada İbrahim Ünal otomobille, emniyet şeridindeki gençlere çarptı. Ağa yaşamını yitirirken, yaralanan Kaplan ve Atahan hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ünal’ın 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.