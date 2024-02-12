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Cinayet gibi kaza... Alkollü sürücü emniyet şeridine daldı: 1 ölü 2 yaralı

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#İbrahim Ünal#Osmangazi#Trafik Kazası
Cinayet gibi kaza... Alkollü sürücü emniyet şeridine daldı: 1 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 07:00

2.00 promil alkollü sürücü İbrahim Ünal, lastiğin patlaması sonucu araçlarını emniyet şeridine çeken 3 gence otomobiliyle çarptı. Kazada 25 yaşındaki Emir Faruk yaşamını yitirdi.

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BURSA Osmangazi’de önceki gece 23.30 sıralarında16 CRK 46 plakalı otomobilin lastiği patladı. Otomobildeki Emir Faruk Ağa (25), Serhat Kaplan ve Sinan Atahan, aracı emniyet şeridine çekip reflektör koyarak lastiği değiştirmek istedi. Ağa da seyir halindeki araçları olası bir kazaya karşı uyarmak için cep telefonunun ışığını açarak aracın başında bekledi.

Cinayet gibi kaza... Alkollü sürücü emniyet şeridine daldı: 1 ölü 2 yaralı

Bu sırada İbrahim Ünal otomobille, emniyet şeridindeki gençlere çarptı. Ağa yaşamını yitirirken, yaralanan Kaplan ve Atahan hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ünal’ın 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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#İbrahim Ünal#Osmangazi#Trafik Kazası

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