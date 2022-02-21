'Cin çıkarma' bahanesiyle cinsel istismar! Yüzlerce kadına ait görüntü çıktı... Sahte hoca Bahadır Koyuncu'ya 84 yıla kadar hapis isteniyor

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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl 22 Eylül'de gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi.

Koyuncu'nun ev ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 4 yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 fişek, 1 pala, mınçıka, 1 kelepçe, 12 mermi, 1 dedektör, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 5 yüzük, 5 obje, Kur'an-ı Kerim ile sözde 'büyü yapma' ve 'cin çıkarma' seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, dini ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kağıtları, muskalar ve çeşitli kitaplar bulundu. Koyuncu’nun yanı sıra kendisine yardım ettiği tespit edilen eşi Ş.K. ile yardımcısı A.Ç. de gözaltına aldı.

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Mağdur kadınlar ifadelerinde psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini 'din alimi' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı. Mağdurlar, Koyuncu'nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde 'cin çıkarma' bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çektiğini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi. Bir kadının ifadesinde, "Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik, hatta evimize bile geldi" dediği ifade edildi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden Koyuncu tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

​84 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede Bahadır Koyuncu'nun nitelikli cinsel saldırı, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Koyuncu'nun eşi Ş.K. ve yardımcısı A.Ç.'nin ise 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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YÜZLERCE KADININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

İddianamede Bahadır Koyuncu'nun sözde 'dini seans' sırasında cinsel birliktelik yaşadıkları esnada çektiği fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de A.Ç. 'nin telefonunda depoladığı belirtildi. Koyuncu'ya ait bir hard diskte yapılan incelemelerde 727 erkek ve kadına, 1 klasörde 833 kadına ait cinsel içerikli fotoğraf ve videoya rastlandığı kaydedildi.

FİGÜRLER ÇİZMİŞ

Bu videolar arasında mağdur kadınlarla çekilen görüntülerin bulunduğuna da iddianamede yer verildi. İddianamede ayrıca bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyup, üzerlerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiğinin saptandığı belirtildi.

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'VİDEOLARIN TAMAMI FANTEZİ AMAÇLI'

İddianamede Bayram Koyuncu'nun ifadesi de yer aldı. Koyuncu, ifadesinde "Evimde ele geçirilen dijital materyaller içerisinde biyoenerji seansı görüntüleri, dualar ile müzikler bulunuyor. Görüntüler içerisinde para karşılığı ve özel arkadaşlarımla cinsel ilişkiye girdiğim video ile fotoğraflar bulunuyor. Biyoenerji olarak kadının vücuduna değişik simgeler çizdim. Amacım vücuda enerji vermesi. Bunun karşılığında 200 lira aldım. Fotoğrafları bayanın kendi rızası ile çektim. Yöntemi her gelene kullanmadım. Vücutlarında şekil bulunanlar ve etnobik konuşmalar fantezi amaçlıdır. Hoca değilim ve cin çıkartmadım. Videoların tamamı fantezi amaçlı" dedi.

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