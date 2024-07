Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 450 milyon TL’yi aştı

Haberin Devamı

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 450 milyon TL’yi aşarak Türkiye şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiye tutarı rekorunu kırdı. Bir önceki rekor büyük ikramiye, 400 milyon TL ile 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişine aitti. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye ise, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi. 450 milyon TL’lik rekor ikramiye için çekiliş ise 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek.

“İSTİYORUZ Kİ BU İKRAMİYE EN KISA ZAMANDA BİRİNİ MUTLU EDER”

Yaklaşık 15 seneden beri şans oyunları bayii işletmeciliği yapan Hasan Çiftçi Durmaz, “Günümüzdeki en büyük ikramiyelerden biri, 450 milyon TL gibi bir rakama ulaştı. İnsanların büyük bir ilgi duyduğu bir oyun. Rakam arttıkça her geçen gün katılım da fazla oluyor. Buna istinaden biz de yoğunluktan biraz zorlanıyoruz. İstiyoruz ki bu ikramiye en kısa zamanda birini mutlu eder. Gönül ister ki bu büyük ikramiye bizim bayimizden çıksın. İnsanlar daha fazla katılımla şanslarını artırabilirler diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir rakamla insanlar neler yapmayabilir ki? İnsanların bir anda hayatı değişebilir ve çevresindeki insanlara da büyük katkıları olabilir. Ne mutlu ki bu rakamlara ulaşmışız. Bir an önce bu ikramiyenin birisine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.



“BELKİ BU PARANIN SAHİBİ SİZ OLURSUNUZ”

Tavsiyelerde bulunan Durmaz, “Benim tavsiyem daha çok katılım yapmak ve şansını daha fazla artırabilmek. Tabii ki bu bir şans. Kimi zaman insanın hisleri kuvvetli olabiliyor, hislerine göre de oynayabilirler. Bazı insanların doğduğundan beri sevdiği rakamlar vardır, kimileri doğum tarihini, kimileri de uğurlu sayılarını kullanıyor. İnşallah bu cumartesi büyük ikramiye birilerine nasip olur. Çıkmazsa şanslarını bir sonraki haftada deneyecekler çünkü rakam gittikçe artacak. Bu rakam arttıkça insanların şevki de fazlalaşıyor. İnsanların katılımlarını bekliyorum çünkü bu şans her zaman ele geçmez. Böyle bir rakama hiçbir zaman ulaşmadı.

Şu an rekor bir rakamdayız, 450 milyon TL gibi bir rakam. Cumartesi’ye kadar şanslarını ikiye katlayıp daha fazla oynamaya gayret etsinler. Burada büyük bir ikramiye var, hayal edemeyeceğimiz bir rakam. İnsan her şeye sahip olabilir. Ben her zaman diyorum ki; oynayan kazanır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi insanlar ikramiye kazandıysa, bu oyunu oynayarak aldı. Her zaman devredecek diye bir şey yok belki bu cumartesi şans size gülebilir, neden olmasın? ‘Bana çıkmaz’ demeyin. Belki hissettiğiniz veya uğurlu rakamlarla size gelebilir. Belki bu paranın sahibi siz olursunuz. Herkese şans diliyorum” ifadelerini kullandı.

“HAYALLERİMDEN BİLE BÜYÜK BİR PARA, İNŞALLAH BANA ÇIKAR”

Pastacılık işiyle uğraşan Hamdi Korkmaz, “Hayallerimden büyük, iyi bir para inşallah bana çıkar. Eğer bana çıkarsa işletmemi büyütürüm. Çocuklarımın yurt dışında okumasını sağlarım. Geri kalanla da çocuklarla dünya turu yaparız" dedi.

“DÜNYANIN HER YERİNİ GEZMEK İSTERİM”

Çılgın Sayısal Loto oynamaya gelen Yılmaz Yıldırım ise “Ev ve araba alır, iş kurarım. Dünyanın her yerini gezmek isterim" diye konuştu.