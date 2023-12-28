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Çıkan tartışma cinayetle bitti

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Kavga#Cinayet
Çıkan tartışma cinayetle bitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 16:02

Samsun’un Bafra ilçesinde Semih Asılkefeli (22), eniştesi Ersin K. (42) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Semih Asılkefeli ile ablasının eşi Ersin K. arasında tartışma çıktı. Ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersin K., Asılkefeli’yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Semih Asılkefeli müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ersin K. ve kavga sırasında yanında olduğu belirtilen T.E.K. (17) polis tarafından gözaltına alındı.

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#Samsun#Kavga#Cinayet

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