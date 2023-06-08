CHP’li Söke Belediye Başkanı hayatını kaybetti

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Evli ve 1 çocuk babası Tuncel, 3 yıldır beyincik küçülmesi ve son zamanlarda da solunum yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Söke Belediye Başkanı seçilen Levent Tuncel’e, bir yıl sonra beyincik küçülmesi teşhisi konuldu. Tedavisine İzmir’deki evinde solunum cihazına bağlı olarak devam edilen Tuncel, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Tuncel’in ölüm haberi ilçede derin üzüntüye neden olurken, Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Levent Tuncel sabah İzmir’deki evinde hayatını kaybetmiştir” denildi.