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CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın fezlekeleri yarın görüşülecek

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#Ali Mahir Başarır#Lütfü Türkkan#Fezleke
CHPli Başarır ve İYİ Partili Türkkanın fezlekeleri yarın görüşülecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 14:11

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon raporu, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

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TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık', İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ise 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından hazırlanan fezlekeler çerçevesinde dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almış ve söz konusu komisyon kararı TBMM Genel Kuruluna sunulmuştu. İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

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#Ali Mahir Başarır#Lütfü Türkkan#Fezleke

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