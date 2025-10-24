CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Haberin Devamı

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçimi kazanan ve 27 Eylül 2025'te partisinden istifa eden İsa Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yenilenme çalışmaları yapılan Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaretine katıldı. AK Parti'ye geçeceği yönünde söylemlere ilişkin Bağımsız Belediye Başkanı İsa Yıldırım, DHA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "Geçmeye niyetim var" dedi.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

İsa Yıldırım, "CHP'ye biz niye gittik? Atatürk var diye gittik. Türk milliyetçiliği, cumhuriyet, demokrasi var diye gittik. Ama cumhuriyetin, demokrasinin, Atatürk'ün olmadığı tek parti CHP olmuş artık. Yok. Ne Atatürk var, ne cumhuriyet var, ne demokrasi var. Yok. Bırakmamışlar ya. Eski CHP yok ki. Şimdi bir ilçe kongresi oluyor. Millet birbirine giriyor. Bakıyorsun mesela CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda itirafçı olan, şikayetçi olan yine CHP'liler. Muhittin Böcek'in sağ kolları Muhittin Böcek hakkında itirafçı veya şikayetçi. CHP'de düşmana gerek kalmamış ki. CHP'de zaten kendi içindeki, birbirleriyle düşmanlıkları yetiyor. Böyle bir parti olmaz ki. Sen nasıl ülkeyi yöneteceksin" dedi.

"AK PARTİ'DEN ÇAĞRILAR VAR"

AK Parti ile temasları olduğundan bahseden Yıldırım, "Tabii ki davetler var, çağrılar var. 'Olur, geçeriz' dedik biz de. Çünkü bizim öncelikli amacımız Aksu'ya hizmet etmek. Yüzde 20 CHP oylarını biz yüzde 55'e çıkardıysak MHP'den, AK Parti'den insanlar bize oy verdiyse, Aksu'ya hizmet etsin diye oy verdi. Birilerini Cumhurbaşkanı seçsin diye oy vermedi bize. Veya biz birilerini 'Cumhurbaşkanı yapacağız' diyerek oy istemedik. Aksu'nun problemlerini Aksu halkı da biliyor, biz de biliyoruz. Aksu halkına hizmet için ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞAMAZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden belediye başkanlarının devletle savaştırılır hale geldiğini öne süren İsa Yıldırım, "Hiçbir belediye başkanı devletle savaşamaz, devletin kurumuyla savaşamaz. Her belediye başkanı problemleri çözmek için devletle iş birliği yapmak zorunda. Bunu Özgür Özel de biliyor, CHP'nin bütün yöneticileri biliyor, herkes biliyor, vatandaş da biliyor bunu. Şimdi biz sorun çözeceğiz diye gelmişiz, sen kalkıyorsun, suni 4 yıl sonra olacak olan bir cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden belediyeleri ön plana atıp devlet kurumlarıyla çatıştırıyorsun" şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki belediye başkanlığı başarılarının üzerine cumhurbaşkanı olduğunu anlatan Yıldırım, AK Parti'ye transferi görüşmelerine ilişkin şöyle konuştu:

"Sana halk bir yetki, güç vermiş. 'Yerelde CHP'ye veriyorum ben' demiş. AK Partililer dahi bunu demiş. Sen ne yaptın yerelde? Cumhurbaşkanının yaptığı gibi problemleri çözmek yerine değil, savaşmayı tercih ettin. Belediye başkanlarını savaşın içine atmayı tercih ettin. Bu şekilde başarılı olabiliyor mu belediyeler? Olamaz. AK Parti ile görüşmelerimiz var. Bizim saklayacak bir şeyimiz de yok. Biz netiz. Biz dediğimiz gibi hizmet için geldik. CHP'de artık hizmet etmek mümkün değil. Kendi iç kavgaları zaten bizi yordu. Biz mitinglerde zaman harcayalım diye seçilmedik. Mitingden mitinge koşmak için seçilmedik. Biz hizmet için seçildik. Hizmet etmeye devam edeceğiz."

BÖCEK'E SERT ELEŞTİRİ, TÜREL'E ÖVGÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Muhittin Böcek'e de sert eleştirilerde bulunan İsa Yıldırım, "Antalya 10 yılını Muhittin Böcek ile kaybetti. Biz de oy verdik Muhittin Böcek'e. Şimdi doğruyu görmek ve doğruyu söylemek gerekir. Antalya'ya girdiğiniz zaman sağa bakın Menderes Türel'in eseri, sola bakın Menderes Türel'in eseri. Yere bak, Menderes Türel'in eseri. Yerin altına bak, sel taşkın kanalları, fosseptik kanalları yine Türel'in eseri. Yukarı bakıyorsun, Tünektepe'ye teleferik yapmış. Denize bakıyorsun, sahiller, arıtmalı tesisler falan.. Üst geçitler, alt geçitler, raylı tren, her yer Menderes Türel'in eseri. Muhittin Böcek'e bakıyorsun, bir tane eser göster, bir tane eser yok ya. Cırnık Köprüsü'nü genişletti 3 metre eser o. Başka bir eser yok. Onu da 3 ayda mı ne yaptı? Yani Antalya'nın 10 yılı boşa geçti maalesef" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞARTIM YOK'

Aksu Belediyesi'nde 6 meclis üyesinin istifası ile de çoğunluk konusunda sorunları olmadığını anlatan İsa Yıldırım, meclis üyelerinden başka istifaların olacağını da söyledi. AK Parti'ye geçişle alakalı hem Genel Merkez, hem de yerelde görüşmelerinin olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir talebimiz, şartımız yok. Sadece ve sadece Aksu'nun problemlerinin çözülmesi. Bizim tek bir talebimiz var. Aksu'nun birikmiş sorunları var. Bu sorunların çözülmesi" dedi.