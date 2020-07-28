Cezaevlerinde 2 görüş hakkı

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular, ağustos ayında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşlerden iki kişiyle iki kez kapalı görüş yapabilecek. Görüşlerin 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılması planlandı. Ateş, öksürük, burun akıntısı belirtisi olan tutuklu ve hükümlülere ise görüş izni verilmeyecek.

Cezaevlerindeki kapalı görüşlerde, Bilim Kurulu’nca belirlenen koronavirüs önlemlerine titizlikle uyulacak. Ziyaretçilerin girişte ateşölçerle kontrolü yapılacak.

MASKE VE ELDİVEN

Cezaevinde bulundukları süre içinde mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu olacak. Ceza infaz kurumlarına girişlerde, ziyaretçilere maske ve eldiven verilecek. Giriş ve çıkışlarda kapı önlerinde mesafe kurallarına uyulması ve yoğunluğun önlemesi için her türlü tedbir alınacak.

HEDİYELER 24 SAAT SONRA

Mahkûmlara ziyaret sırasında yakınları tarafından getirilen hediyeler, 24 saat bekletildikten sonra teslim edilecek. Yapılacak görüşmelerin ardından kapalı görüş alanı en az 15 dakika süreyle havalandırılacak. Zemin, sandalye ve masa gibi yerler çamaşır suyu veya diğer hijyen malzemeleriyle dezenfekte edilecek.