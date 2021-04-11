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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 11.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cezaevi imajı

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Cezaevi imajı

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdiği ortaya çıktı.

Saçlarını ve sakallarını uzatan Adnan Oktar’ın yeni halini, kadın müritleri olan kedicikler sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın 15 Mart’ta çekildiği belirtildi. Kedicikler fotoğrafın altına övgülerini de sıraladı.

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