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Ceylan Sümer cinayetinde kan donduran detaylar! 'Aldatma şüphesi ile öldürdüm'

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#Antalya#Kepez#Ceylan Sümer
Ceylan Sümer cinayetinde kan donduran detaylar Aldatma şüphesi ile öldürdüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 12:43

Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı eşi Metin Sümer (32) tarafından öldürülen Ceylan Sümer'in (30) sırtında 8, boğazında 1 bıçak darbesine rastlandı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şelale Mahallesi 7444 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilip, bir süre önce eşi ile barışan Metin Sümer, tartıştığı eşi Ceylan Sümer'i ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı.

Ceylan Sümer cinayetinde kan donduran detaylar Aldatma şüphesi ile öldürdüm

Evdeki çocuklar balkona kaçıp yardım isterken, Metin Sümer yakınlarını arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen ekipler, Ceylan Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceylan Sümer cinayetinde kan donduran detaylar Aldatma şüphesi ile öldürdüm

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Metin Sümer ile olay yerine gelen babası R.S. gözaltına alındı. Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan Sümer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ceylan Sümer cinayetinde kan donduran detaylar Aldatma şüphesi ile öldürdüm

Sümer'in sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Diyarbakır'daki eşi ile 4 çocuğunu 2 ay önce yanına getiren Metin Sümer'in polisteki ifadesinde; cinayeti kıskançlık ve aldatma şüphesi ile işlediğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Ceylan Sümer cinayetinde kan donduran detaylar Aldatma şüphesi ile öldürdüm

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#Antalya#Kepez#Ceylan Sümer

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