Ceylan-Demirkubuz küslüğü ‘Kış Uykusu’ndan uyandı

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NURİ Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz; 1990’ların ikinci yarısında itibaren Türk sinemasını sürükleyen iki ana damarı oluşturan, imza attıkları filmlerle (Demirkubuz cephesinde ‘Masumiyet’, ‘Kader’, ‘İtiraf’, ‘Yazgı’, Ceylan cephesinde ‘Mayıs Sıkıntısı’, ‘Uzak’, ‘Üç Maymun’, ‘Kış Uykusu’, ‘Ahlat Ağacı’...) kendinden sonraki kuşakları derinden etkileyen iki büyük yönetmen. Önceleri yakın arkadaş olan yönetmenlerin 2006 yılından bu yana küs olduğu sinema çevrelerinde konuşulsa da taraflar yıllarca sessizliğini korudu.

Küslüğün arkasında Ceylan’ın ‘Üç Maymun’u Demirkubuz’un senaryosundan esinlenerek çektiği iddiası vardı. Demirkubuz’un ‘Yeraltı’ filmindeki yemek sahnesinde Ceylan’a gönderme yaptığı söyleniyordu. Diğer yandan Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ndaki Sinan (Doğu Demirkol) ve Süleyman (Serkan Keskin) karakterleri arasındaki tartışmanın da ‘Yeraltı’ndaki yemek sahnesine gönderme olduğu konuşuldu. Ancak her iyi yönetmen de konuyla ilgili kamuoyu önünde hiç açıklama yapmadı. Ta ki geçen ay Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ kitabına kadar...

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İLk YANIT KİTAPTAN GELDİ

Cannes’da büyük ödül Altın Palmiye’yi kazanan ‘Kış Uykusu’ filminin senaryosunun yanı sıra yapım notları ve filmle ilgili yazı-söyleşilerin yer aldığı kitabın ‘Yapım Güncesi’ bölümünde 26 Mart 2014 tarihine şu notu düşüyordu Ceylan:

“Bugün sosyal medyada yine, Zeki Demirkubuz’un ‘Yeraltı’ filminde yer alan imalardan ve göndermelerden hareketle, ‘Üç Maymun’ filmini Zeki’nin senaryosundan yola çıkarak, daha net bir ifadeyle söylersek ondan çalarak yaptığımı iddia eden bir tartışmayla karşılaştım. Bugüne kadar bu konu hakkında hiç konuşmadım. (...) Konuya kısa bir açıklama getirmek adına söylemek isterim: Tabii ki yok böyle bir şey.

Aslında Zeki de çok iyi biliyor ama öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Açıkça söylemiyor, icabında kolaylıkla inkar edebileceği güvenli bir mesafeden yapıyor bunu. Bence çok ayıp ediyor.

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‘İNTİKAM ALIYOR’

Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide ‘Üç Maymun’ filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Belki de 2006 yılında (yani Üç Maymun’dan iki yıl önce) çok da önemli olmayan bazı şeyler yüzünden kendisine birden soğuk davranmaya ve ardından -biraz üzülerek de olsa- görüşmemeye başladığım için intikam alıyordur kendince. Piyasada yarattığı izlenime bakılacak olursa, isteğine ulaşmakta başarılı olmadığı da söylenemez. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada sonuçta ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim.”

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Küslüğün arkasında Nuri Bilge Ceylan ’ın ‘Üç Maymun’u, Zeki Demirkubuz’un senaryosundan esinlenerek çektiği iddia idiliyor.

ZEKİ DEMİRKUBUZ CANLI YAYINDA İLK KEZ CEVAP VERDİ: SEN CANNES’IN MUHTARI MISIN

- NURİ Bilge Ceylan’ın yıllar sonra gelen bu açıklaması üzerine Zeki Demirkubuz, X hesabından yaptığı paylaşımda ‘Hayat’ filminin vizyonundan sonra konuşacağını belirtiyordu. Nitekim önceki akşam Habertürk canlı yayınına katılan Zeki Demirkubuz şunları söyledi:

‘BANA BAŞINI ÇEVİRDİ’

“Biz hiçbir zaman yakın arkadaş olmadık. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim birisi değildir. 2006’nın başında, o zaman ‘İklimler’in kurgusunu yapıyordu, bana bir çiğlik yaptı. Bunun üzerine ilişkimize bir mesafe koydum. Ama ilişkimiz kopmadı. O yıl ikimiz de filmlerimizle Antalya’dayız. Ödül gecesi günü otelin lobisinde otururken bu geldi. Havalı havalı, gevrek gevrek. Masamıza oturdu, sohbet ettik. Jüride Cannes’dan arkadaşı var. ‘Herhalde bir sinyal aldı onun için keyfi yerinde’ diye konuştuk aramızda.

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İki tane ödül aldı. Bu, ‘En İyi Film’ ödülü öncesi pat diye bayıldı. Hastaneye götürdüler. Törenden sonra ‘İyi misin’ diye telefon ettim. Yapımcısı çıktı ‘İyi falan’ dedi, o da çok konuşmak istemedi. (...) İki gün sonra Mis Sokak’ta yanına gittim, başını çevirdi. O günden beri konuşmuyoruz. (...) Yani niye konuşmadığını ben de bilmiyorum. Güya ben Cannes’la ilgili ileri geri konuşuyormuşum, onun için küsmüş. Yahu sen Cannes’ın muhtarı mısın? (...)

‘Üç Maymun’u hiç izlemedim. Bir arkadaşının arayıp ‘Bu senin ‘Kor’u çekmiş’ demesiyle haberim oldu. Bunca yıl işler bu duruma gelmesin diye bu konuyla ilgili konuşmadım.”

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‘YOUTUBE KANALI AÇARSA İYİ EDER’

- ZEKİ Demirkubuz, ‘Yeraltı’ filmindeki meşhur masa sahnesiyle ilgili “Gönderme falan yok. Tabii ki bu olup bitenden ilham aldım. Nuri Bilge ile çok doğrudan alakası var. (...) ‘İklimler’den beri onun filmlerini izlemiyorum. Ama ‘Kış Uykusu’nda bana yaptığı göndermeyi izlettiler. Daha iyisini çeksin.

Bir daha bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bir şartla. Şu programdan sonra dişini sıkıp evinde oturmazsa, her şeye yeniden başlarım. YouTube kanalı açar, her gün düzenli yayın yaparım.”

Ceylan, X hesabından yanıt verdi: “Cevap vermeyeyim diyordum ama bu üslup karşısında artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında...”