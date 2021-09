Çevreye kadın diplomasisi

Haberin Devamı

(AA) Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİKAD) ‘Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü’ başlıklı konferansı, New York’taki Türkevi’nde düzenlendi. Türk, Amerikan ve uluslararası iş çevrelerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, yazar ve akademisyenlerini bir araya getiren konferansın onur konuğu Emine Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: “Erkek egemen ve kâr odaklı iş dünyasının, tabiata sadece bir kaynak olarak bakan hâkim anlayışını dönüştürmek, güçlü kadınlarımızın elinde. Kadına has pratik zekânın, dönüştürücü gücün, dayanıklılık gibi özelliklerin, sürdürülebilir bir dünya inşa etmede son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızın, arabuluculuk ve iletişim güçlerini kullanarak, çevre diplomasisinde bayrağı en önde taşıyacağına yürekten inanıyorum.” TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut da konuşmasında, özellikle iş kadınları ve lider kadınların üzerine görevler düştüğünü vurguladı. Panele New Jersey City Üniversitesi’nden Prof. Louise Stanton, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Vuslat Vakfı Kurucusu Vuslat Doğan Sabancı, sürdürülebilir moda girişimi Fashion 4 Development’ın Kurucusu Evie Evangelou, bilim insanı Dr. Sweta Chakraborty ve genç çevreci Hana Katz katıldı.