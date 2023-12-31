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Çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi... Özel harekat polisleri ikna etti  

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#Kayseri#Özel Harekat Polisleri#Melikgazi
Çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi... Özel harekat polisleri ikna etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 01:11

Kayseri'de av tüfeğiyle çevreye ateş açıp kendini eve kilitleyen M.A. (50), özel harekat polisleri tarafından ikna edildi.

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Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesindeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre M.A., elinde bulunan tüfekle çevreye ateş açıp, kendini eve kilitledi. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler M.A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. 

M.A.'nın ikna olmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel hareket polislerinin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından M.A. ikna edildi. M.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Kayseri#Özel Harekat Polisleri#Melikgazi

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