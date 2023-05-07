Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yatırımların arkasında tefeciler değil, sizin emekleriniz var

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün bu meydan 14 Mayıs akşamını müjdeliyor. Bu meydan Türkiye Yüzyılı'nı müjdeliyor. İşte İstanbul semalarında yükselen bu ses; doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyor.

Bu gök kubbenin altında milyonlarca kardeşimiz hep birlikte Allah'a hamd ediyoruz. Fethin 569. yılında toprakla buluşturduğumuz fidanların 570. yılında ağaca döndüğünü gösteren Allah'a hamdediyoruz. Tüm İstanbullu hemşerilerimi sevgi ile muhabbet ile selamlıyorum. Yüz yılın mitingine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Biz bu güzel insanlarla, kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Bugün bir gurur tablosunun içindeyiz. Avrupa'nın en büyük parkındayız. Şu doldurduğunuz meydana bir bakın. Bu mekan hepimize tüm dünyaya 21 yıllık sessiz devrimi, cumhursun destanını, AK Parti destanını anlatıyor.

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Bu milletin yatırımlarının arkasında yabancı tefeciler değil, sizin emekleriniz var. Bu kutlu yürüyüş, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur.

Aziz İstanbullular, biz böyle bir liderin milleti için uyku bilmeyen kardeşinizin defterinden dinlenmeyi silen dava adamının yol arkadaşlarıyız. Bizi bahanelerinin arkasına sığınırken bulamazsınız.

Bizi arayan Maraş'ın, Adıyaman'ın, Hatay'ın yollarında bulur. İzmir'de deprem olur, İzmir Bayraklı'da bulur. Antalya'da, Muğla'da yangınlar olmuştur orada, Trabzon'da sel olmuştur Trabzon'da bulur. Bu millete diz çöktüremeyeceksiniz.

Biz bu güzel insanlarla, kardeşlerimizle gurur duyuoruz. Allah sizden razı olsun. Bugün bir gurur tablosunun içindeyiz. Avrupa'nın en büyük parkındayız. Şu doldurduğunuz meydana bir bakın. Bu mekan hepimize tüm dünyaya 21 yıllık sessiz devrimi, cumhursun destanını, AK Parti destanını anlatıyor.

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3 milyon 300 bin konutu dönüştürüp sizlere sunduk. 11 ilimizdeki afet bölgemizde 650 bin ardından İstanbul'da 1 buçuk milyon yuva kuracağız. Kardeşlerimiz ile el ele verip yapacağız. Bu söz Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemez. bu söz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür.

İstanbul'daki bu muazzam katılım Türkiye Yüzyılı'nın şafağıdır.

Türk İslam coğrafyası bizi izlemektedir. Sayın cumhurbaşkanımız 16 milyon İstanbulluya 85 milyonluk büyük milletimize emanettir.