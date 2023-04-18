Çete cephaneliği emniyette sergilendi... 139 kişi adliyeye sevk edildi

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Gözaltınan alınan 139 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri çete üyelerinin adreslerinde yaptıkları aramalarda; 7 Kalaşnikof, MP-5 otomatik tabanca, 2 Thompson otomatik tabanca, 77 ruhsatsız tabanca,2 anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 av tüfeği, samuray kılıcı, 2 çelik yelek, yaklaşık 1 kilo 300 gram uyuşturucu madde, mermi ve dijital materyal ele geçirmişti.
Silahlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde sergilendi.