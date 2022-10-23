Ceren Damar’ın katilini savunuyordu! Sahte hesaptan hakaret de etti

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Akademisyen Ceren Damar’ın vahşice öldürülmesine ilişkin davanın sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama sürecinde yaptığı savunma ile sosyal medya paylaşımları kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Gelen tepkilere rağmen Bıçak, Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar’a yönelik paylaşımlarda bulunmaya devam etti. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ise hem kendisine ait sosyal medya hesabında hem de açtığı sahte hesap üzerinden Mustafa Damar’a hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle avukat Bıçak’a 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Savcılık, yaptığı incelemeler sonucunda sahte hesabın kullanıcısının Bıçak olduğunu iddia etti. İddianamede, Bıçak’ın ‘Litigation I Dava(@TurkeyLitigati1)’ ve ‘@Vbicak’ isimli Twitter hesapları üzerinden hakaret ettiği belirtildi.