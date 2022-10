Ceren Damar davasındaki savunması tepki çekmişti! Avukat Vahit Bıçak duruşmaya zorla getirilecek

Haberin Devamı

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı; karar Yargıtay tarafından da onandı.

SAVUNMASINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sanık avukatı Vahit Bıçak, duruşmadaki savunmasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Bıçak, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler; üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" ifadelerini kullandı. Damar ailesi bunun üzerine sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu. Avukat Vahit Bıçak hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İKİNCİ KEZ MAZERET BİLDİRDİ

Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar ile eşi Levent Şenel ve avukatları katıldı. Sanık Vahit Bıçak ise ikinci kez mazeret göstererek, duruşmaya gelmedi. Mahkeme, sanığın implant tedavisi gördüğü gerekçesiyle mazeret sunduğunu belirtti. Baba Mustafa Damar, sanığın ikinci kez gelmemesinin kötü niyetli olduğunu belirterek, "Bu sanık suç işlemeye meyilli. İkidir duruşmaya katılmıyor; ancak açtığı sahte sosyal medya hesabındın bana hakaret etmeye devam ediyor. Mazeretin kabul edilmeyerek, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istiyorum" dedi. Damar ailesinin avukatı Ömer Kavilli de, sanığın mazeretinin kabul edilmemesini talep etti.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, sanığın mazeretinin randevulu tedavi olması ve duruşmaya katılmamasına engel teşkil etmediğini belirterek, mazeretin kabul edilmediğini, sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verildiğini belirterek, duruşmayı erteledi.