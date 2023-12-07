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Cephanelikle yakalandılar serbest bırakıldılar

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#Kayseri#Av Tüfeği#Uçaksavar Fişeği
Cephanelikle yakalandılar serbest bırakıldılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 07:00

Kayseri’de kaçak silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tüfeklerini il dışından getirerek satışını yapan 3 kişiye yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin il dışında depo olarak kullandığı belirlenen 3 ayrı adreste yapılan aramada 79 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait şarjörler, 4 adet uçaksavar fişeği, 16 adet tabanca, 308 adet fişek ve 9 adet sahte çeyrek altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

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#Kayseri#Av Tüfeği#Uçaksavar Fişeği

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