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Cemevlerine saldıran sanığın tahliye talebine ret

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#Cemevi Saldırısı#Cemevi#Ankara
Cemevlerine saldıran sanığın tahliye talebine ret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 14:17

Ankara'da girdiği 4 cemevinde içeridekilere saldırıp, biri kesici aletle, 2 kişiyi yaralayan Ahmet Ozan Karaca'nın, tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

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Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz 2022'de saldırı düzenlendi. Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, 1'i kesici aletle olmak üzere 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cemevlerine saldıran sanığın tahliye talebine ret

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Soruşturma sonunda haklarında dava açılan sanıkların Ankara 63'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık Karaca'ya dosyada yer alan telefon numaralarıyla ilgili söz verildi. Karaca, "Bahsedilen telefonlardan biri ablamın kullandığı numaradır, diğer hat ise emlak işlerimi yürüttüğüm numaramdır. Eskişehir'e gelirken telefon hattı yanımda değildi. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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#Cemevi Saldırısı#Cemevi#Ankara

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